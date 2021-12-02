Бюджет Сахалинской области на 2021 год увеличили на 8 млрд рублей

В бюджет Сахалинской области на 2021 год и плановый период на 2022–2023 годы внесли изменения, согласно которым доходная часть на этот год увеличивается на 8,2 млрд рублей. Соответствующий законопроект депутаты облдумы приняли в первом чтении 2 декабря.

Как сообщает пресс-служба облдумы, необходимость в корректировках бюджета связана с уточнением в конце сентября Минэкономразвития РФ параметров прогноза социально-экономического развития страны по среднегодовой стоимости нефти и курсу рубля к доллару, а также с уточнением налоговых поступлений от шельфовых проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2».

Таким образом, общая доходная часть бюджета региона на 2021 год составит 154,6 млрд рублей, расходная увеличивается на 5,9 млрд рублей и достигнет 162,7 млрд рублей. Дефицит снижается на 2,4 млрд рублей и будет на уровне 8 млрд рублей, пишет ИА SakhalinMedia.

Доходы бюджета на 2022 год сократились почти на 493 млн рублей и составят 92 млрд рублей. На 2023-й объем доходов также уменьшен почти на 493 млн рублей и ожидается на уровне 87 млрд рублей.