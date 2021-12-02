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На Украине заявили о вражде с Белоруссией из-за слов Лукашенко о Крыме

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим заявлением о желании посетить Крым сделал Белоруссию врагом Украины. Об этом 2 декабря заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

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«Это небольшая, но очень важная деталь гораздо большей картины. Что достигается таким образом? Этим заявлением Лукашенко существенно сжег все мосты в отношениях с Украиной, сделав Белоруссию страной, враждебной для Украины», — заявил Кулеба в интервью сайту Sargs.lv.

Также в четверг Кулеба сообщил, что Киев ищет дополнительные военные силы для отправки их на границу с Белоруссией. Кулеба заявил, что любая потенциальная угроза требует концентрации ресурсов для ее смягчения. Министр сказал, что заявления Минска являются «частью агрессивной внешней политики России», упоминая заявления президента Белоруссии о признании Крыма российским.

При этом Кулеба отметил, что пока нет сигналов, что Белоруссия готовится к военной операции против Украины.

30 ноября белорусский лидер заявил, что хочет начать поездку на Крымский полуостров с Севастополя в знак его признания как части России.

В тот же день Кулеба пригрозил Белоруссии, что если Минск официально признает Крым российским, то Киев будет действовать «по полной программе».

Кроме того, в Киеве считают, что Россия может использовать Белоруссию для возможной атаки на Украину. Так, 22 ноября американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что, по данным разведки США, Россия якобы может планировать нападение на Украину в начале 2022 года и провести его с трех направлений, в том числе через Белоруссию.

Крым вернулся в состав РФ по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Между тем Украина считает полуостров своей территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.

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