Военный памятный знак установили в селе Крупышино Орловской области

В селе Крупышино Дмитровского района Орловской области открыли памятный знак «Населенный пункт воинской доблести». Село Крупышино вошло в историю как место героического сражения 1-й отдельной лыжно-стрелковой морской бригады Краснознамённого Тихоокеанского флота особого назначения.

С 19 по 23 февраля 1943 года, находясь в тылу врага, в поле без поддержки и снабжения, неся серьезные потери, моряки вели тяжёлые бои с превосходящими по численности и техническому вооружению силами противника. Cело Крупышино находилось на стыке двух наступательных операций по освобождению пос. Кромы и г. Дмитровск и занимало важное место в системе обороны гитлеровцев, отмечает InfoOrel.ru.

За проявленное мужество бойцы 1-ой отдельной лыжной бригады были удостоены правительственных наград. В прошлом году Крупышино было присвоено почетное звание «Населенный пункт воинской доблести». Поле, где развернулись кровопролитные бои, сегодня называется «Полем матросской славы».

