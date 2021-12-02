Полиция Нью-Йорка заявила об отсутствии угрозы у штаб-квартиры ООН

Правоохранители в Нью-Йорке сообщили, что угрозы для людей у штаб-квартиры ООН из-за вооруженного мужчины в настоящее время нет.

«Инцидент на Первой авеню на Манхэттене на данный момент продолжается. Пожалуйста, продолжайте держаться подальше от этого района... На данный момент угрозы для людей нет», — указано в публикации управления городской полиции в Twitter.

О вооруженном человеке в районе штаб-квартиры ООН полиция сообщила ранее в этот день. В связи с этим зону у здания оцепили, а движение по улице напротив штаб-квартиры перекрыли.

С помощью громкоговорителей стражи порядка призывали подозрительного мужчину опустить на землю предмет, похожий на оружие, дополняет «Газета.Ru».