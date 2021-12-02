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Посольство РФ возмутил акт вандализма в отношении памятника освободителям Риги

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Посольство России в Латвии выразило возмущение в связи с актом вандализма в отношении памятника советским воинам — освободителям Риги. Об этом говорится в сообщении дипмиссии в Facebook в четверг, 2 декабря.

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«Разделяем возмущение латвийской общественности в связи с имевшим место 1 декабря очередным актом вандализма в отношении памятника воинам — освободителям Риги и Латвии от фашизма, на плиты которого краской была нанесена надпись неприемлемого содержания», — говорится в тексте.

В посольстве подчеркнули, что в Латвии в последнее время хулиганские выходки такого рода приобретают системный характер, передает RT.

«Решительно призываем латвийские власти принять действенные меры по поиску и привлечению к ответственности всех виновных в осквернении памятника, устранению последствий данного акта и недопущению подобных действий в будущем», — заключили в посольстве.

19 ноября в столице Литвы снесли памятник советскому писателю Пятрасу Цвирке. Монумент в Вильнюсе было решено снести за лояльное отношение к советской власти. Решение о сносе памятника было принято горсоветом единогласно.

Ранее, 16 сентября, сообщалось, что посольство России в Риге направило в МИД Латвии ноту с требованием расследовать акт вандализма в отношении советского воинского памятника, установленного на территории латвийской столицы.

Неизвестные демонтировали с мемориального камня таблички на русском и латышском языках, которые напоминали, что с того места советские войска 12 октября 1944 года начали освобождение столицы Латвийской ССР.

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