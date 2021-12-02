Более сотни объектов ЖКХ построят и реконструируют в Южно-Сахалинске

На территории Южно-Сахалинска построят и реконструируют 125 объектов жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщает региональное правительство.

Концессионное соглашение о модернизации системы водоснабжения заключили правительство Сахалинской области, администрация города и ООО «1-я Водная концессионная компания» (совместное предприятие «Росводоканала» и ВЭБ.РФ). Объем инвестиций составит 19,2 млрд рублей, из них 14,3 млрд рублей будут вложены в первые 15 лет.

В числе приоритетных задач — масштабная замена и реконструкция ветхих канализационных сетей. По словам мэра города Сергея Надсадина, система водоснабжения была построена в 60–70-е годы прошлого века и нуждается в обновлении.

«Выступая в качестве финансового партнера проекта, мы обеспечим жителей Южно-Сахалинска качественными услугами при сохранении доступности тарифа», — заявил зампредседателя ВЭБ.РФ Олег Говорун. К 2026 году планируется снизить аварийность на сетях на 13,2%, а потери ресурса сократить на 20,5%, пишет ИА SakhalinMedia.

Согласно подписанному соглашению о сотрудничестве, концессионер в ближайшие пять лет направит до 100 млн рублей на благоустройство и развитие социнфраструктуры, а также окажет содействие в реализации социально-экономических программ региона.