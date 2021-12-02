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Конкурс на самый новогодний двор объявили в Ижевске

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В Ижевске вновь стартует конкурс «Чеберисто» — на самый новогодний двор. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

В 2020 году участие в акции принял 21 двор. Их жители украсили окна, подъезды, придомовую территорию скульптурами, горками, катками, новогодними елями. Три двора-победителя получили в качестве приза новогоднюю иллюминацию. В этом году лучшие из лучших также получат театрализованную программу, пишет ИА «Сусанин».

Лучшие три двора жюри будет выбирать до 29 декабря. На что обратят внимание: наличие новогодней ели, горка для детей, украшение двора, подъездов и окон, а также поздравления, открытки соседям и видеопоздравления от двора.

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