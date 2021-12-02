Республиканскую елку в Татарстане проведут в конце декабря

В Татарстане планируют провести традиционную республиканскую елку. Мероприятие должно состояться 25 декабря.

«Общее количество зрителей, которые посмотрят представление, составит 8 тыс. детей. Представление также будет транслироваться в онлайн-формате», — отметили в пресс-службе минмолодежи региона.

По данным ведомства, событие будет организовано «с учетом всех санитарно-эпидемиологических мер», передает ИА «Татар-информ». Требование о наличии QR-кодов не распространяется на детей.