Топ-менеджера QBF отправили под домашний арест по делу о мошенничестве

Директора инвестиционной компании QBF Владимира Пахомова отправили под домашний арест по делу о крупном мошенничестве. Об этом в четверг, 2 декабря, сообщили в Тверском суде Москвы.

«Тверским районным судом города Москвы вынесено постановление об избрании обвиняемому Владимиру Пахомову меры пресечения в виде домашнего ареста в срок до 30 января 2022 года. В удовлетворении ходатайства следователя об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу судом отказано», — рассказала пресс-секретарь Тверского суда Ольга Бондарева.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на источник, на момент инкриминируемых деяний Пахомов был директором по стратегическому развитию QBF, но с 2018 года работает в другой организации.

Ранее в этот день россияне, доверившие деньги финансовой пирамиде QBF, рассказали «Известиям», как псевдоменеджерам удавалось уговорить их расстаться с крупными суммами. Жертвы мошенников — юристы, квалифицированные инвесторы, бизнесмены.

По словам Юрия (фамилия не приводится), который получил статус квалифицированного инвестора, в QBF он попал потому, что хотел участвовать в IPO напрямую. В России такой доступ предоставляют всего две компании, и одной из них была QBF.

Через 1,5–2 месяца он узнал, что в QBF прошли обыски, а до этого он подал заявку на вывод средств. Денег не получил, но до последнего верил, что после обысков всё наладится. Но этого не произошло. Юрий постепенно понимал, что денег он не вернет: все средства либо в строительство вложили, либо вывели в офшоры, уверен он.

Юриста Кирилла Быкова агрессивная реклама настигла в тот момент, когда он искал способы инвестировать деньги. В рекламе продавали IPO, хотя это продукт, который можно предлагать только квалифицированным инвесторам, уточнил специалист.

По словам юриста, ему попался только один негативный отзыв о QBF, в котором клиент заявлял, что ему не вернули деньги. Когда Кирилл заключал договор, спросил об этом отзыве. Ему ответили, что автор — чиновник, который заводил и выводил деньги через Кипр. Однако в стране поменялось законодательство и власти стали обращать внимание на происхождение денежных средств, объяснили Кириллу.

Накануне балерина Анастасия Волочкова рассказала, как менеджеры QBF встречали ее в «Москва-Сити» и предлагали стать рекомендателем компании своим богатым и знаменитым знакомым. Но балерина для начала решила проверить добросовестность инвесткомпании на своих деньгах, что завершилось потерей 1,7 млн рублей.