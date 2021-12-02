Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Украину соблюдать Минские соглашения. В интервью латвийскому изданию госсекретарь США посоветовал Киеву прекратить саботировать выполнение договора. Политик в очередной раз упомянул об «агрессивных шагах» России, передает телеканал «Известия». Штаты беспокоит передвижение ВС РФ на собственной территории. Однако о перемещении войск Украины к линии разграничения в Донбассе госсекретарь не сказал. Вместе с тем Блинкен отметил, что перед встречей в Стокгольме с Сергеем Лавровым тщательно подготовился. В частности, госсекретарь США сообщил о многочисленных консультациях по украинской проблеме с союзниками, а также с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

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