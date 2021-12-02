Количество маршруток в Рязани сократится в 2022 году

В следующем году у ряда перевозчиков Рязани заканчивается действие свидетельств на работу. В связи с этим несколько маршрутов будет обслуживать меньшее количество автомобилей. Об этом информирует общественный совет при управлении транспорта.

Число маршруток сократится с 739 до 476. Речь идет о тех организациях, в которых ездят по 1–3 автомобиля с литерами «а» и «б», передает 62INFO.ru. «При этом основные перевозчики с 15–30 транспортными средствами на тех же маршрутах продолжат осуществлять перевозку пассажиров в полном объеме», — подчеркнули в сообщении.

Ранее депутаты Рязанской гордумы обсудили меры по улучшению качества работы общественного транспорта. Были подняты вопросы объединения перевозчиков, сохранения рабочих мест, принятия мер по улучшению качества обслуживания пассажиров. Принято решение провести встречу с перевозчиками, у которых в мае 2022 года заканчивается срок действия свидетельств.