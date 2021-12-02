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Новый корпус больницы Св. Георгия готовят к открытию в Санкт-Петербурге

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Новый многопрофильный корпус больницы Св. Великомученика Георгия в Петербурге был введен в эксплуатацию в ноябре и в настоящий момент идет передача объекта пользователю. Возведенный всего за девять месяцев корпус-трансформер может функционировать и как инфекционная больница на 405 мест, и как лечебный корпус на 302 койки, информирует телеканал «78».

«В настоящий момент больницу укомплектовывают необходимым медоборудованием, и уже в середине декабря она примет первого пациента», — отметили в пресс-службе комитета по строительству Петербурга.

В октябре в поселке Шушары в Санкт-Петербурге открылось новое педиатрическое отделение детской поликлиники № 49. Оно расположено на первом этаже многоквартирного дома в Вилеровском переулке. В учреждении разместили кабинеты участкового педиатра и врачей-специалистов, процедурный и прививочный кабинеты, кабинет охраны зрения и врача-офтальмолога, зал лечебной физкультуры (ЛФК).

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