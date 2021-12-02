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Еврокомиссия сообщила о разрешении миграционного кризиса на границе с Белоруссией

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Миграционный скандал между Республикой Беларусь (РБ) и Евросоюзом практически исчерпан: как рассказал «Известиям» представитель Еврокомиссии Петер Стано, приток новых беженцев в Белоруссию остановлен, а тех, кто пытался попасть в Европу через республику, постепенно переправляют домой — в основном, в Ирак.

«Благодаря работе со странами происхождения и транзита и сотрудничеству с международными авиаперевозчиками мы смогли остановить приток людей в Белоруссию и заставили Лукашенко отказаться от его тактики по заманиванию людей в страну с помощью ложных обещаний легкой дороги в ЕС», — сказал «Известиям» Петер Стано.

2 декабря вступил в силу пятый пакет санкций Евросоюза в отношении. Он затронул 17 человек — в основном это чиновники, судьи, сотрудники пограничной службы; в список также вошел представитель МИД РБ Анатолий Глаз — и 10 юрлиц. В числе последних — белорусские туроператоры, гостиницы, авиаперевозчик «Белавиа», а также сирийская авиакомпания Cham Wings Airlines.

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