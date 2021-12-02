Новые павильоны установили на остановках в Комсомольске-на-Амуре

На улицах Комсомольска-на-Амуре (Хабаровский край) установили несколько новых остановочных павильонов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

По данным минтранспорта, в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобили» в этом году смонтировали полузакрытые стеклянные павильоны на остановках «Драмтеатр» и «Магазин «Рассвет». На эти цели направили 1,7 млн рублей, пишет ИА AmurMedia.

Также новые объекты появились на остановках «Амурский государственный гуманитарно-педагогический университет», «Магазин «Луч» и по адресу: улица Городская, 22. Еще 18 павильонов отремонтировали, а на 13 заменили скамейки. Средства выделили из городского бюджета.

В общей сложности в Хабаровске, Хабаровском и Комсомольском районах установили два десятка остановочных павильонов. Объем финансирования составил свыше 8 млн рублей.