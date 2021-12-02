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Пушилин заявил о возможном обращении к Белоруссии при ухудшении ситуации в ДНР

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Самопровозглашенная Донецкая Народная Республика (ДНР) в случае ухудшения обстановки в Донбассе может обратиться не только к России, но и к Белоруссии. Об этом 2 декабря заявил глава республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 1».

«Я не исключаю, что мы будем обращаться в адрес России. Может быть, и в адрес Белоруссии — заявления Александра Григорьевича (Лукашенко. — Ред.) мы тоже услышали. Поэтому посмотрим и будем действовать по ситуации», — сказал он.

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Также глава ДНР добавил, что, несмотря на это, в первую очередь рассчитывает на собственные силы в нормализации обстановки в Донбассе.

«Безусловно, мы сделаем всё возможное и предпримем все шаги с нашей стороны. Мы, конечно же, рассчитываем на себя. Но как будут разворачиваться события — будем действовать по ситуации», — пояснил он.

По мнению Пушилина, есть опасения, что Украина готовится к развязыванию полномасштабных боевых действий.

30 ноября полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов заявил, что Украина не выполнила ни одного обязательства из принятых в декабре 2019 года на парижской встрече лидеров стран нормандского формата. Он подчеркнул, что речь в данном случае идет о блокировке страной всех попыток контактной группы продвинуться в политическом урегулировании конфликта в Донбассе.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.

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