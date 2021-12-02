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Суд продлил арест мужу экс-замминистра просвещения Раковой

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Тверской суд Москвы продлил арест Артуру Стеценко — мужу бывшего замминистра просвещения и бывшего вице-президента Сбербанка Марине Раковой по делу о мошенничестве. Об этом в четверг, 2 декабря, сообщили в пресс-службе суда.

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Стеценко останется под стражей до 5 марта 2022 года, пишет сайт «Лента.ру».

Также 2 декабря Раковой предъявили новое обвинение в мошенничестве. По данным ведомства, ущерб по новому эпизоду уголовного дела составил 9 млн рублей.

Стеценко вместе с Раковой работал в «Фонде новых форм развития образования». Супруги проходят обвиняемыми по делу о фиктивном трудоустройстве 12 сотрудников фонда в РАХиГС. В вузе обвинения отрицают.

Ракову арестовали 7 октября. Она обвиняется в хищениях бюджетных средств в рамках реализации федерального проекта «Учитель года» национального проекта «Образование». Фигурантка пробудет под стражей до 6 декабря.

25 ноября суд перевел исполнительного директора «Московской высшей школы социальных и экономических наук» (Шанинки) Кристину Крючкову, арестованную 1 октября по делу Раковой о хищениях на госконтрактах, из СИЗО под домашний арест. Она сотрудничает со следствием и полностью признала вину по данному делу. Фигурантка дала показания против ректора Шанинки Сергея Зуева. Он также находится под стражей по делу о фиктивном трудоустройстве сотрудников Минпросвещения РФ в РАНХиГС.

19 ноября следователями ГУ МВД России по Москве было предъявлено обвинение Раковой, а также экс-заместителю гендиректора ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» Евгению Заку. Их обвинили по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение»).

По версии следствия, в 2018 году Ракова и Зак вступили в преступный сговор с директором Института общественных наук РАНХиГС Сергеем Зуевым. Фигуранты заключили подложные трудовые договоры между РАНХиГС и 12 сотрудниками Минпросвещения России для того, чтобы фиктивно их устроить в вуз.

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