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Лавров ответил на угрозу США ввести «небывалые» санкции против России

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров отреагировал на угрозы США ввести в отношении России очередные санкции, которых «ранее не было». По его словам, в Соединенных Штатах утратили культуру диалога.

«Наши западные коллеги просто абсолютно утратили культуру диалога, культуру дипломатических переговоров и достижения консенсуса, способность коллективно искать баланс интересов — чуть что не по их желанию, сразу вводятся санкции», — сказал Лавров на пресс- конференции журналистам 2 декабря.

«Санкции — это вообще тупиковый вариант»
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Он подчеркнул, что Россия обязательно отреагирует на недружественные шаги.

«Если последуют новые, как они говорят, адские санкции, то, конечно, мы отреагируем. Не можем не реагировать», — сказал министр.

Лавров отметил, что сейчас не хочет гадать, на что решится Запад после угроз санкциями.

«Это тупиковый путь, и в конечном итоге он обернется против самих инициаторов этих нелегитимных односторонних мер», — добавил министр.

Накануне, 1 декабря, замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд пригрозила России невиданными до этого санкциями из-за ситуации на Украине.

«Мы решительны в своем послании Москве: если они будут делать шаги по дестабилизации Украины и используют свои силы для агрессии против Украины, то будут серьезные экономические шаги и санкции, которых еще не было в прошлом», — сказала она на на Киевском форуме безопасности.

Ранее 2 декабря на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран НАТО в Стокгольме Лавров заявил о готовности РФ к поиску баланса интересов в отношениях с США.

При этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США готовы ввести против России масштабные экономические санкции в случае ее агрессии в сторону Украины. Он добавил, что Вашингтон заранее проинформирует Москву о деталях данных ограничений.

30 ноября президент России Владимир Путин выразил надежду на «чувство здравого смысла, ответственности за свои страны», которые не позволят никому дойти до красных линий. В тот же день сенатор Алексей Пушков добавил, что данное выражение главы государства следует воспринять очень серьезно.

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