Территорию петроглифов благоустроили в Карелии

В Карелии продолжается благоустройство территории петроглифов. На месте Залавруги уже установили освещение, оборудовали смотровые площадки и новые деревянные мостики. Об этом ИА FlashNord сообщили в региональном управлении по охране объектов культурного наследия.

Обустроена экотропа протяженностью 2 км. На ней поставили скамейки, информационные щиты, сделали спуски и мостики. Также для более интересной прогулки в следующем сезоне с собой на тропу можно будет взять аудиогид.

Петроглифы, наскальные рисунки эпохи неолита, находящиеся в Карелии, признаны объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Это образцы первобытного монументального искусства. Группа петроглифов на Белом море «Бесовы следки» была открыта в 1926 году и насчитывает 470 фигур. Еще одна группа петроглифов расположена на восточном берегу Онежского озера в Пудожском районе и насчитывает более 1,2 тыс. изображений.