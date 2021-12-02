Хореографа из Нижнего Тагила осудили за крупное мошенничество

Два года колонии общего режима получил хореограф из Нижнего Тагила Виталий Винокуров. Он обвинялся в мошенничестве в особо крупном размере.

Винокуров работал преподавателем в школе танцев. В 2017 году он прошел курсы «Бизнес Молодости» и стал искать инвесторов для финансовых проектов, чаще всего среди своих друзей. Через два года, кредиторы начали публично обвинять молодого человека в том, что он не отдает деньги. Некоторые из них написали заявление в полицию.

В ходе следствия были установлены восемь потерпевших, которым причинен общий ущерб в размере более 4,5 млн рублей, пишет ТагилСити.Ру.