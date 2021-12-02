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Эксперт назвал самый популярный новогодний подарок для детей

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Специалист по производству и продажам детских игрушек Сергей Молотков рассказал, что плюшевые тигры являются самым популярным подарком на Новый год для детей.

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В беседе с «Вечерней Москвой» в четверг, 2 декабря, Молотков отметил, что продажи символов 2022 года начали расти еще в ноябре. По его словам, игрушечных тигров также покупают в подарок и для друзей, и для коллег.

«Лучше всего приобретают плюшевые игрушки в новогоднем прикиде. Это самый актуальный тренд на рынке», — отметил эксперт.

Специалист добавил, что плюшевый тигр размером около 20 см стоит не более 700 рублей, но ближе к празднику цена на такой подарок может вырасти, пишет НСН.

1 декабря опрос сервиса по поиску работы SuperJob показал, какие новогодние подарки россияне считают наиболее неудачными. В топ антирейтинга попали неподходящие или ненужные предметы гардероба, сувениры, посуда и кухонные принадлежности.

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