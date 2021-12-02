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Подозреваемого в мошенничествах при продаже авто задержали в Хабаровске

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В Хабаровске по подозрению в мошенничествах при продаже автомобилей задержали 26-летнего мужчину. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

В ходе предварительного следствия установлено, что подозреваемый распространял среди своих знакомых информацию о том, что может доставить под заказ подержанные автомобили с зарубежных аукционов. В качестве предоплаты он просил от 200 тыс. до 600 тыс. рублей.

В настоящее время установлено три противоправных эпизода с общим ущербом в 1,3 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 и ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Подозреваемого задержали. В ходе обыска в его доме полицейские изъяли банковские карты, два телефона, цифровую технику, а также различную документацию, имеющую значение для следствия, пишет ИА AmurMedia.

Сотрудники правоохранительных органов сейчас устанавливают другие эпизоды мошенничества. Подозреваемый отправлен под домашний арест.

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