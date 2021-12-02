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Число выявленных взяток в Татарстане выросло на 80%

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В Татарстане стало больше раскрытых преступлений коррупционной направленности. Об этом рассказал начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры республики Ринат Латыпов.

За девять месяцев 2021 года выявлено больше тысячи таких нарушений, годом ранее их было 875. Количество фактов взятки выросло на 80% — 564 преступления. Обвинительный приговор вынесен 165 гражданам: должностные лица правоохранительных органов — 20, местного самоуправления — 10, государственных и муниципальных учреждений — 15. Об этом информирует Inkazan.ru. Также Латыпов заявил, что прокуратура намерена утвердить законодательный запрет на прекращение дела в связи с применением судебного штрафа. Размер коррупционного ущерба в том году составил более 450 млн рублей, добровольно возмещено только 56,6 млн.

Савеловский районный суд Москвы 22 ноября приговорил к девяти годам лишения свободы Алексея Санникова, занимавшего должность руководителя дирекции строящихся объектов Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России. Он должен выплатить штраф в размере 25 млн рублей. Следствие установило, что в марте 2019 года Санников, исполняющий обязанности генерального директора ФГУП «Дирекция строящихся объектов» ФМБА, получил взятку в размере 5 млн рублей за беспрепятственную приемку и оплату услуг, выполненных по договору о проектировании и строительстве детской поликлиники в Нижегородской области.

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