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В ГИБДД напомнили об опасности использования шторок в автомобиле

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Столичная Госавтоинспекция 2 декабря в своем официальном Telegram-канале напомнила водителям о недопустимости использования шторок на передних стеклах автомобилей.

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«Загораживая обзор передних стекол различными приспособлениями при управлении автомобилем, вы нарушаете ПДД и понижаете уровень безопасности, как своей, так и других», — говорится в сообщении ведомства.

Так, согласно ПДД РФ, любое использование средств и предметов, которые мешают полному обзору со стороны водителя, находится под запретом. Использование таких элементов на боковых передних стеклах запрещено. За подобное нарушение предусмотрен штраф в размере 500 рублей.

Инспектор ГИБДД имеет право изъять шторки и сетки. Если их снять невозможно, то сотрудник выдаст требование, согласно которому у водителя будет 10 дней для устранения нарушения.

В противном случае на 11-й день будет прекращена регистрация транспортного средства, так как в данном случае такое нарушение будет являться внесением изменений в конструкцию транспортного средства.

12 октября российская Госавтоинспекция дала определение термину «агрессивное вождение». Так, по данным ведомства, агрессивное вождение — это сознательное поведение водителя на дороге таким образом, чтобы увеличить риск ДТП, причинить физический или эмоциональный вред другим участникам движения.

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