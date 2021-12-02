Новак заявил о снижении запасов нефти в мире

Коммерческие запасы нефти в мире — на 174 млн баррелей ниже уровня среднего значения за 5 лет. Об этом 2 декабря в интервью телеканалу «Россия 24» сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

«Мы видим, что запасы (нефти в мире. — Ред.) снизились до уровня ниже среднего пятилетнего значения на 174 миллиона баррелей», — сказал он.

30 ноября сообщалось, что цена нефти Brent опустилась ниже $71 за баррель впервые с 10 сентября.

24 ноября стало известно, что Белый дом не исключает возможности высвобождения дополнительных запасов нефти из стратегических резервов США для снижения цен на этот вид топлива для американцев.

2 ноября американский лидер Джо Байден заявил, что, если Россия и другие страны ОПЕК+ откажутся наращивать добычу нефти выше договоренностей, это будет неверным решением, так как приведет к дальнейшему подорожанию топлива в мире.

На слова американского лидера ответил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он заявил, что Россия является участницей договоренностей ОПЕК+ и будет следовать обязательствам в рамках договоренностей.