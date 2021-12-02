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Первый день зимы в Москве стал самым снежным за последние пять лет

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В Москве первый день зимы стал самым снежным за последние пять лет. Об этом в четверг, 2 декабря, рассказали в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы.

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В ведомстве отметили, что за сутки, 1 декабря, в городе выпало 6 см снега, что втрое больше, чем в этот день в 2020 году. В 2019 году 1 декабря и вовсе было бесснежным, сообщает агентство городских новостей «Москва».

В ведомстве добавили, что в столице продолжается уборка снега.

Как отмечает «Москва 24», ранее жителей мегаполиса призвали пересесть с личного транспорта на общественный из-за ожидающейся непогоды. В дептрансе посоветовали отложить поездки на личном транспорте на более позднее время – после 20:00 на столичных дорогах будет свободнее. Также это позволит коммунальной технике быстрее справляться с последствиями снегопада.

Ранее 2 декабря ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что через неделю в столице сформируются 20-сантиметровые сугробы. В настоящее время высота снежного покрова в столице местами находится на уровне 8-10 см, а в выходные она может увеличиться до 10-12 см, а это соответствует климатической норме второй декады декабря. Уже 8-12 декабря сугробы в высоту могут достигнуть 23 см, пишет сайт aif.ru.

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