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В пресс-центре МИЦ «Известия» расскажут о поддержке инвалидов в России

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3 декабря в 14:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция о X Международном чемпионате «Абилимпикс» в России, приуроченная к Международному дню инвалидов.

Какова роль некоммерческих организаций в профессиональной интеграции людей с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)? Как происходит подготовка и трудоустройство специалистов рабочих профессий? Какие существуют новые системные подходы в профессиональной ориентации и обучении людей с инвалидностью и лиц с ОВЗ? О том, как будет проходить X Международный чемпионат «Абилимпикс» в России, расскажут:

  • Игорь Грибанов, руководитель национального центра «Абилимпикс», проректор ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования»;
  • Михаил Терентьев, председатель Всероссийского общества инвалидов, депутат Госдумы;
  • Евгений Стружак, министр правительства Москвы, руководитель департамента труда и социальной защиты населения города Москвы (онлайн);
  • Антон Сериков, заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» (онлайн);
  • Светлана Зейналова, доверенный посол X Международного чемпионата «Абилимпикс», телеведущая;
  • Наталья Крель, директор общественного объединения «Союз специалистов и ведущих организаций инвалидов России»;
  • Дина Макеева, руководитель Федерального методического центра инклюзивного образования, официальный делегат Международной федерации «Абилимпикс».

Основная цель конкурсов «Абилимпикс» в России — профессиональная ориентация и мотивация инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья к получению профессионального образования, содействие их трудоустройству и социокультурной инклюзии в обществе.

Для аккредитации в пресс-центр необходимо на почту прислать ФИО, серии и номера паспортов членов съемочной группы.

Обращаем ваше внимание, что представители СМИ будут допущены на пресс-конференцию при наличии QR-кода или отрицательного теста ПЦР на COVID-19, сделанного не более чем за 72 часа до мероприятия.

Важно: мероприятие можно будет также посетить онлайн. Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции дистанционно при предварительной аккредитации.

Для этого необходимо прислать на почту ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению WhatsApp.

Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805, 4236

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлению паспорта или пресс-карты.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3, 2-й этаж.

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