Массовая уборка прошла на территории Хабаровска

Во всех районах Хабаровска по поручению мэра Сергея Кравчука прошла массовая уборка. Об этом сообщается на сайте мэрии.

На уборку вышли мужской коллектив администрации города, работники различных предприятий, представители фирм и организаций, а также студенты, сотрудники учреждений соцсферы и коммунальщики.

Горожане разбирали от снежных завалов тротуары, пешеходные переходы и остановки, предприниматели занимались территорией у своих офисов, а управляющие компании приводили в порядок дворы, пишет ИА AmurMedia.

3 декабря также планируется уборка магистралей. Работы будут проводиться до полной ликвидации последствий снегопада.