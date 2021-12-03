В пятницу, 3 декабря, День неизвестного солдата — памятная дата нашей истории. Ровно 55 лет назад (в 1966 году) у Кремлевской стены прошло торжественное перезахоронение останков безымянного советского бойца, погибшего у деревни Крюково (ныне в черте г. Зеленограда). Через пять месяцев, 8 мая 1967 года, на могиле был зажжен Вечный огонь.

Традиция создания мемориалов, посвященных памяти неизвестного солдата, появилась после Первой мировой войны. Спустя два года после завершения боевых действий, 11 ноября 1920-го, в Лондоне в Вестминстерском аббатстве был захоронен прах неопознанного британского солдата. Одновременно в Париже прошло погребение под Триумфальной аркой неизвестного французского воина. Затем в 1921-м и в последующие годы этого десятилетия подобные мемориалы были открыты в США, Румынии, Австрии, Венгрии, Польше, Италии. В Советском Союзе эта война считалась «империалистической», вспоминать о которой нужно было как можно меньше, поэтому такого памятника в эти годы у нас не появилось.

Наиболее значимым событием XX века для нашей страны стала Великая Отечественная война, в которой мы сокрушили фашизм, одержали Великую Победу, но понесли огромные потери среди бойцов и мирного населения.

Накануне 25-летия начала контрнаступления Красной Армии под Москвой в 1966 году было решено увековечить память неизвестного солдата в Москве. На тот момент без вести пропавшими числилось более 2 млн человек. Еще живы были многие матери погибших бойцов, жены, дети. Они, конечно, помнили о своих родственниках, ждали их возвращения, но шло время, и с каждым годом становилось все очевиднее, что те погибли. Память осталась, а вот мемориального места, куда родные могли бы прийти поклониться, принести цветы, не было. Поэтому возникла идея создать монумент, который олицетворял бы память обо всех безымянных бойцах, погибших в годы Великой Отечественной войны.

С этой идеей выступил Николай Егорычев, первый секретарь Московского горкома КПСС. Он настаивал на том, чтобы захоронение было именно у Кремлевской стены в Александровском саду. Однако многие партийные руководители не соглашались, так как на этом месте стояла стела с именами 19 знаменитых революционеров, начиная с Маркса и Энгельса. Николай Егорычев втайне от высшего руководства принял личное решение о перемещении этого памятника, чтобы освободить место, а затем идею о всенародном мемориале неизвестному солдату представил Леониду Брежневу, который сам воевал, прошел Малую землю, хлебнул лиха и, конечно, согласился.

Останки солдата для захоронения у Кремлевской стены были выбраны из братской могилы у деревни Крюково. Это захоронение обнаружили при строительстве Зеленограда. Погибший был рядовым бойцом, не дезертиром, не пленным, так как на нем был ремень, военная форма, но каких-либо документов при этом обнаружено не было. Сейчас сложно сказать, почему в его медальоне (если он был при бойце) записка оказалась не информативной: либо бумага сгнила, либо он ее просто не заполнил из-за суеверия — это тогда у красноармейцев считалось плохой приметой.

Второго декабря 1966 года останки этого воина эксгумировали и на следующее утро отправили в Москву. На улице Горького, сейчас это Тверская, их переложили на лафет, довезли до Александровского сада. Оттуда гроб к вырытой могиле отнесли на руках высшие руководители и полководцы Советского Союза, включая маршала Константина Рокоссовского, и торжественно захоронили.

Для надписи на мемориале был объявлен конкурс, в котором участвовали Константин Симонов, Сергей Смирнов — автор «Брестской крепости», Сергей Михалков. В итоге выбрали проект Сергея Михалкова: «Имя твое не известно, подвиг твой бессмертен».

В последние годы мы часто слышим об осквернении Вечного огня, могил неизвестному солдату, мемориалов воинам. За подобный вандализм, по моему убеждению, необходимо карать в уголовном порядке, наказание должно быть неотвратимым. Так как своими внутренними силами — моральными ресурсами — наше общество пока не может исключить подобное, очевидно, что необходимы законодательные, юридические меры.

С другой стороны, они должны сопровождаться усиленной, интенсивной и всевозрастающей воспитательной работой. Все начинается в школе. На первом же уроке в первом классе учитель должен объяснять девочкам, мальчикам, что такое защита Отечества и почему нужно чтить память павших воинов.

Вообще, на мой взгляд, количество уроков, посвященных Великой Отечественной войне, должно быть увеличено как минимум в два раза. Сейчас этой теме явно недостаточно уделяется внимания. Школьники до конца не понимают, насколько это было трагическое, героическое время, и что сейчас мы живем благодаря подвигу советских воинов, которые в том числе захоронены в могилах неизвестных солдат. Общественные организации, представительные органы — городские думы, Госдума — должны направить свою работу на совершенствование программ патриотического воспитания молодежи.

Автор — научный директор Российского военно-исторического общества

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