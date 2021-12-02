Захарова назвала «красную линию» для России в отношениях с Украиной

Представитель МИД России Мария Захарова в четверг, 2 декабря, заявила, что вступление Украины в НАТО является «красной линией» для России.

«Вступление Украины в НАТО для нас, и мы об этом говорим давно, — красная линия. Продолжение втягивания Киева в военную орбиту альянса, де-факто начавшееся освоение НАТО военной инфраструктуры этой страны, стремление превратить ее в плацдарм противостояния с Россией чреваты серьезными негативными последствиями, дестабилизацией военно-политической обстановки в Европе», — приводит МИД слова Захаровой.

По ее словам, единственный вариант разрешения сложившейся ситуации — совместная разработка долгосрочных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на восток и размещение угрожающих нам систем оружия в непосредственной близости к территории России.

«Продолжение втягивания Киева в военную орбиту альянса, де-факто начавшееся освоение НАТО военной инфраструктуры этой страны, стремление превратить ее в плацдарм противостояния с Россией чреваты серьезными негативными последствиями, дестабилизацией военно-политической обстановки в Европе», — заключила Захарова.

Ранее в этот день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вероятность военных действий на Украине по-прежнему высока, в Москве фиксируют агрессивную риторику со стороны Киева. Он добавил, что украинские власти по-прежнему не исключают попыток решить проблему Донбасса силовым путем.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад давно пытается спровоцировать Украину на антироссийские действия. Примером этого является втягивание стран постсоветского пространства в НАТО.

18 ноября президент России Владимир Путин заявил, что Запад обостряет ситуацию и очень поверхностно относится к предупреждениям России не переходить «красные линии». По его словам, «западные партнеры обостряют ситуацию поставками Киеву летального современного вооружения, проведением провокационных военных маневров в Черном море, да и не только, но и в других регионах, близких к нашим границам».

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах — с участием РФ, Украины, Франции, Германии.