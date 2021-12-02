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Эксперт предупредил о риске лишиться жилья из-за мошенников

Эксперт «Сбербанка» Велигодский: россияне рискуют остаться без жилья из-за мошенников
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Россиян предупредили об опасности лишиться жилья из-за нового вида мошенничества. О возможных рисках в четверг, 2 декабря, сообщил начальник управления противодействия кибермошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский.

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Так, новая мошенническая схема нацелена на то, чтобы заставить человека не только взять кредит, но и заложить или продать жилье.

«И если люди у нас раньше оставались после атак с кредитами, то теперь они еще и остаются без квартиры», — подчеркнул эксперт в ходе выступления на форуме AntiFraud Russia.

Как отметил Велигодский, для него данный вид мошенничества является наиболее непонятным с точки зрения того, как бороться с такими преступлениями.

24 ноября «Общероссийский народный фронт» сообщил, что россияне столкнулись с новой атакой мошенников, рассылающих с почты «Яндекс» уведомления о возврате пенсионных накоплений. Уточнялось, что злоумышленники представляются сотрудниками несуществующей организации «Служба финмониторинга» и обещают возврат неких страховых накоплений.

Они утверждают, что перевод якобы не был произведен автоматически, поэтому теперь нужно завершить его оформление онлайн. Так, если человек укажет данные своей карты для «перевода накоплений», он, наоборот, лишится денег.

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