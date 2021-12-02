Более половины дорог Удмуртии находятся в ненормативном состоянии

В Удмуртии 51,1% региональной дорожной сети находится в ненормативном состоянии. По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» исправить ситуацию в республике должны к 2030 году.

«К 2030 году довести долю дорог региональной дорожной сети, находящихся в нормативном состоянии, до 60%. На сегодняшний день в республике этот показатель составляет 48,9%. Кроме того, до норматива необходимо довести 85% дорог в городских агломерациях. Сейчас в Ижевской агломерации лишь 73% дорог соответствует требованиям»,—– рассказали в региональном дорожном ведомстве, передает udm-info.ru.

В ноябре в Ижевске проверили качество ремонта дорожного полотна и тротуаров на улице Ворошилова. Комиссия провела приемку участка протяженностью 1,4 км. Вдоль проезжей части проложили широкие плиточные тротуары с возможностью передвижения слабовидящих граждан, установили новые бордюры. Тротуарной плиткой замостили и остановки общественного транспорта.