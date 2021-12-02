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Жительница Астрахани перечислила мошенникам больше 2 млн рублей

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В Астрахани проводится проверка по факту телефонного мошенничества в отношении местной жительницы. Потерпевшая оформила кредиты и лишилась больше 2,37 млн рублей.

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По словам женщины, ей поступил звонок от незнакомца, представившегося сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил, что на имя астраханки по генеральной доверенности оформлен кредит. Мужчина предложил потерпевшей оформить реальный кредит, обналичить его и перевести средства на специальный счет, чтобы «защититься от мошенников». Также собеседник сообщил женщине, что злоумышленники якобы получили доступ ко всем ее счетам, и накопления также необходимо перевести. Об этом пишет «Астрахань 24».

Астраханка за четыре дня оформила кредиты в четырех банках, а затем перевела средства с помощью банкомата. После перевода ей пришло «официальное письмо» о закрытии кредитов.

О большом долге по кредитам женщина узнала, когда пыталась оформить новый кредит под залог недвижимости. После этого астраханка обратилась в полицию.

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