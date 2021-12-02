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ПСБ продолжит расширение инфраструктуры отделений в 2022 году

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В 2022 году ПСБ планирует расширить свое присутствие и нарастить объемы бизнеса. Перспективы развития сети обсудили на выездной бизнес-конференции банка, состоявшейся 2 декабря в Москве с участием управляющих и региональных директоров.

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В ходе заседания также были подведены предварительные итоги 2021 года. Так, ПСБ удалось укрепить позиции по всем бизнес-направлениям, усилить статус опорного банка для оборонно-промышленного комплекса России, а также существенно нарастить обслуживание клиентов из гражданских сегментов.

По итогам работы за девять месяцев текущего года рост регионального кредитного портфеля ПСБ без учета Москвы и Московской области составил 25%. Кроме того, такой же рост показал объем привлеченных средств клиентов в регионах.

На сегодняшний день сеть ПСБ представлена в 73 субъектах РФ, она насчитывает порядка 300 точек продаж. В 2021 году новые отделения были открыты в Североморске, Северодвинске, Колпино, Дмитрове и в результате присоединения Роскосмосбанка — в Мирном, Плесецке и на Байконуре.

В следующем году банк планирует сохранить темпы развития, продолжив расширять свое присутствие. Заместитель председателя ПСБ Сергей Платонов уточнил, что перспективным направлением развития организации в 2022 году станет расширение инфраструктуры. Планируется повышение доступности точек продаж для военнослужащих, работников оборонно-промышленного комплекса, а также жителей тех городов и населенных пунктов, где точки продаж еще не представлены.

«Кроме того, мы продолжаем сохранять наш курс на масштабную цифровизацию по всем направлениям бизнеса во всех своих точках присутствия», — добавил он.

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