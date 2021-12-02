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Захарова заявила об интеллектуальной дисфункции «западных кураторов» Украины

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В настоящее время наблюдается интеллектуальная дисфункция западных кураторов и их украинских протеже. Об этом в четверг, 2 декабря, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

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«Приходят сказочные новости: украинские «источники» сообщили о том, как [глава МИД Украины Дмитрий] Кулеба с [госсекретарем США Энтони] Блинкеном поставили [главу МИД РФ Сергея] Лаврова на место в ходе неформального ужина, а [замгоссекретаря] Виктория Нуланд заявила, что многие россияне хотят жить в такой стране, как Украина. Полная интеллектуальная дисфункция западных кураторов и их украинских протеже», — написала она в своем Telegram-канале.

Ранее в этот день украинское издание «Европейская правда» со ссылкой на информированные источники сообщило о том, что глава российского МИДа спровоцировал дипломатический спор на неформальной встрече перед заседанием министерского совета ОБСЕ в Стокгольме и «получил решительный ответ» главы МИД Украины и госсекретаря США.

2 декабря Кулеба и Блинкен в ходе встречи обсудили меры сдерживания России, включая «жесткие» экономические санкции. Министр иностранных дел Украины отметил, что была подтверждена «важность крепкого стратегического партнерства Украины и США».

Накануне Блинкен заявил, что Соединенные Штаты готовы ввести против России масштабные экономические санкции в случае ее агрессии в сторону Украины. По его словам, Вашингтон заранее проинформирует Москву о деталях данных ограничений. Также он отметил, что НАТО не имеет агрессивных намерений в отношении России и не представляет для нее угрозы.

При этом Нуланд предупредила, что если РФ предпримет шаги по дестабилизации на Украине, к ней будут применены санкции, которых «ранее не было».

21 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Запад искусственно нагнетает истерику своими заявлениями о якобы подготовке России к нападению на Украину. Он добавил, что не исключены провокации, а странам НАТО следовало бы перестать «накачивать Украину современными вооружениями».

Кроме того, Песков подчеркнул, что НАТО следует прекратить провокационную деятельность у российских границ для определения выхода из нынешней напряженной ситуации в отношениях РФ и Запада. Он добавил, что под прикрытием учений альянса в Черном море Украина, скорее всего, добивается очередной попытки начать силовое решение своей внутренней проблемы.

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