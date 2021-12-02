Два уголовных дела возбудили по факту незаконных рубок в Омской области

В Тарском районе Омской области возбудили два уголовных дела по факту незаконной вырубки деревьев. Общий ущерб превысил 1,2 млн рублей.

Проверка на территории муниципалитета проводилась межведомственной рабочей группой. В урочище «Бывший колхоз имени Разгуляевой» в Атирском участковом лесничестве были вырублены 53 березы. Общий объем древесины составил больше 54 кубометров, пишет ИА «Омскрегион».

На территории урочища «Бывший колхоз имени Жданова» неизвестные срубили 44 сосны с объемом древесины 69 кубометров, а также одну лиственницу.

Материалы проверок направлены в отдел МВД по Тарскому району.

В конце ноября в Удмуртии создали 48 постов охраны на дорогах общего пользования для предотвращения вырубки новогодних елей. Также мониторинг ведется в лесах с помощью беспилотников и фотоловушек.