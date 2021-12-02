Прокуратура проверит сообщения о ранении ребенка в школе на Алтае

Прокуратура Алтайского края проводит проверку по факту ЧП, произошедшего около одной из школ 1 декабря, в ходе которого восьмиклассник получил ранения из пневматического оружия. Об этом говорится на сайте ведомства в четверг, 2 декабря.

Сотрудники прокуратуры дадут оценку соблюдению требований законодательства об образовании и обеспечении безопасности детей, пишет REGNUM.

Инцидент произошел в среду, 1 декабря, в селе Алтайское около одной из школ. Десятиклассник выстрелил из пневматического пистолета в голову другому школьнику — учащемуся восьмого класса.

Пострадавшего госпитализировали. Как сообщает телеканал «360», подросток получил ранение в голову. В настоящее время он проходит лечение. Отмечается, что пуля повредила мягкие ткани, однако состояние подростка оценивается как удовлетворительное.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, пишет НСН. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Как рассказали ТАСС в министерстве образования и науки региона, десятиклассник целился в дерево, однако пуля отрикошетила и попала в восьмиклассника. Подростки характеризуются положительно, конфликтов между ними не было.