В Тамбовской области 114 детей пострадали в ДТП с начала года

С начала 2021 года в Тамбовской области зарегистрировано 102 ДТП с участием детей. Трое несовершеннолетних погибли, 114 получили различные травмы.

В основном причинами аварий со школьниками становится нарушение детьми правил дорожного движения, а также неосмотрительность родителей. Об этом пишет ИА «Онлайн Тамбов.ру». Инспекторы просят автомобилистов быть предельно внимательными, особенно вблизи пешеходных переходов и учебных заведений. Родителям рекомендуют держать ребенка за руку при переходе дороги. Зимой на увеличение количества ДТП влияют сезонные факторы, к которым относят гололедицу и сокращение светового дня.

Всего с начала года в Тамбовской области произошло 177 ДТП с травмированием людей. 43 человека погибли, 277 получили различные травмы.