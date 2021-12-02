Прокуроры проверят 111 шахт и разрезов в Кузбассе с уполномоченными службами. Об этом в четверг, 2 декабря, заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным, посвященном угольной отрасли Кемеровской области.

«Организованы проверки в 111 угольных шахт и разрезов — это 43 и 68 соответственно, их проводят 320 прокуроров с привлечением более 100 специалистов органов контроля», — сказал генпрокурор главе государства.

По его словам, на шахте «Листвяжная», где 25 ноября погиб 51 человек, скрывались показания индивидуальных приборов контроля.

«Уже сейчас можно утверждать, что гладко на шахте всё было только на бумаге, а фактически оказались неисправны источники питания, датчики измерения метана, не проводились работы по модернизации системы определения местоположения персонала в горных выработках», — добавил Краснов.

Шахтеры шли в забой без средств индивидуальной защиты, подчеркнул генпрокурор.

Несмотря на большое количество нарушений, должностные лица не приостанавливали горные работы. После ЧП на шахте принято решение провести прокурорские проверки на шахтах в десяти угольных регионов, заключил Краснов.

Путин дал ряд поручений в ходе совещания. По его словам, надо создать для шахтеров экономические условия, при которых не будет необходимости рисковать собой. Существующая система оплаты создает экономические стимулы для шахтеров пренебрегать требованиями безопасности, отметил президент

Задымление произошло на шахте утром 25 ноября. Как подтвердили в МЧС 30 ноября, в шахте произошел взрыв. В результате аварии погиб 51 человек, в том числе пятеро спасателей. Пострадали 99 человек. После произошедшего в регионе ввели режим ЧС.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»), а также уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора.

29 ноября стало известно, что прокуроры после трагедии на шахте «Листвяжная» выявили на шахтах Кузбасса 449 нарушений законодательства о безопасности и труде по результатам проверки 31 шахты.