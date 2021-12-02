Во Франции заявили о запрете банкам страны финансировать «Арктик СПГ – 2»

Власти Франции запретили банкам в стране вкладываться в проект российского НОВАТЭКа по производству сжиженного природного газа «Арктик СПГ – 2» на Ямале, несмотря на то что в проекте завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) участвует TotalEnergies. Об этом сообщается на сайте французского подразделения экологической организации «Друзья Земли» в четверг, 2 декабря.

Решение было принято, несмотря на участие в проекте завода французской компании TotalEnergies.

Газета La Tribune подчеркивает, что финансирование из соображений сохранения климата решил запретить президент Франции Эммануэль Макрон.

Издание отмечает, что бойкота одного Парижа недостаточно, чтобы поставить под вопрос реализацию проекта, так как он уже получил «многомиллиардное финансирование» от других банков.

Против проекта выступили экологические организации, сообщает Les Amis de la Terre France. В ней указывают, что находящийся в центре региона, который нагревается в три раза быстрее, чем остальная часть планеты», «Арктик СПГ – 2» будет производить «около 20 млн т сжиженного газа в год и использовать преимущества таяния льда для экспорта своей продукции в Европу и Азию через Северный морской путь».

«Добыча углеводородов и строительство соответствующей инфраструктуры в такой хрупкой экосистеме ведут к серьезным последствиям для биоразнообразия», — указывается в заявлении организации.

29 ноября в «Арктик СПГ – 2» сообщили, что привлекут кредиты на сумму €9,5 млрд от российских и иностранных банков сроком до 15 лет. Китайские финансовые институты, включающие Банк развития КНР и Экспортно-импортный банк, подписали договоры о предоставлении кредитных линий в общей сложности до €2,5 млрд. Финансовые институты из стран — участниц Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) подписали договоры о предоставлении кредитных линий в сумме до €2,5 млрд, включая Японский банк для международного сотрудничества JBIC и других кредиторов.

Общий размер финансирования, предоставляемого синдикатом российских банков, включающим ПАО «Сбербанк», Газпромбанк и его дочернее общество Bank GPB International S.A., госкорпорацию развития ВЭБ.РФ и ПАО «Банк «ФК Открытие», составит €4,5 млрд в рамках ранее подписанной кредитной линии.

В мае группа из 39 депутатов Европарламента призвала лидеров Германии, Франции и Италии не поддерживать «Арктик СПГ – 2» из-за опасений, связанных с изменением климата. Тогда глава Минэнерго России Николай Шульгинов отметил, что хорошо призывать к отказу от проекта летом, но «когда наступает зима, все начинают потреблять и уголь, и газ».

Президент России Владимир Путин в апреле 2019 года рассказал, что на севере страны будут построены новые заводы СПГ — «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ». Рассматривается и возможность расширения проекта по сжижению газа «Сахалин-2».

«Арктик СПГ – 2» по добыче и производству топлива на Гыданском полуострове предполагает строительство трех линий по сжижению газа общей мощностью 19,8 млн т СПГ в год. Его стоимость предварительно оценивается в $25,5 млрд. Пуск первой линии газопровода запланирован на 2023 год.

Если НОВАТЭКу удастся ее запустить в заявленные сроки, доля России в мировой торговле СПГ может вырасти до 11%. Это позволит государству войти в четверку крупнейших производителей. О желании участвовать в проекте ранее заявляли Китай и французская нефтегазовая корпорация Total.