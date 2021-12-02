Девять деревень ликвидируют в Пермском крае

Депутаты Октябрьского городского округа (Пермский край) приняли решение о ликвидации нескольких деревень. В девяти населенных пунктов зарегистрировано всего 19 человек.

Депутаты признали неперспективными Харино, Ширяева, Криулино, поселок Атерский, 4-е Отделение, Уям, Ильинск и Васельевку. Об этом сообщает ИА «Ура.ру». Со ссылкой на местное издание «Вперед». Часть населенных пунктов уже фактически отсутствует.

Начальник комитета земельно-имущественных отношений и градостроительной деятельности округа Наталья Кулигина пояснила, что власти обязаны обеспечивать проезд и работу систем ЖКХ в официальных населенных пунктах. Если в деревне никто не живет, ее разумнее ликвидировать. Сделать это можно при отсутствии собственников жилья и зарегистрированных граждан.

В октябре проект закона об упразднении поселка Осиновка приняли в Иркутской области. Согласно акту, населенный пункт расположен на землях лесного фонда, в нем нет жителей и инфраструктуры.