Женщины и семьи с детьми оказались самыми активными онлайн-покупателями

Женщины и семьи с детьми оказались главными драйверами роста e-com в 2021 году. Это следует из ежегодного опроса Яндекс.Маркета и GfK «Развитие онлайн-торговли.2021», результаты которого есть в распоряжении «Известий».

Женщины чаще мужчин покупают онлайн в 2021 году. Среди женщин 57% опрошенных делали покупки таким образом, тогда как среди мужчин товары через интернет в текущем году покупали 48% опрошенных.

Чаще всего женщины покупают в интернете товары для детей, косметику, парфюмерию и товары повседневного спроса. Мужчины чаще всего покупают в интернете электронику, автозапчасти и товары для ремонта. Одежду и обувь в интернете мужчины и женщины покупают примерно с одинаковой частотой.

«Женщины также самая продвинутая аудитория e-commerce. В 2021 году 65% женщин, которые покупают товары в онлайн-магазинах, оформляют заказ со смартфонов (в 2020 году было 56%), тогда как среди мужчин только 51% онлайн-покупателей делают заказ со смартфонов (в 2020 году было 37%)», — следует из опроса.

Аудитория онлайн-покупателей увеличилась также за счет семей с детьми — в 2021 году доля проникновения e-com среди них выросла на 4 п.п., до 61%.

При этом россияне стали более позитивно воспринимать покупку товаров для ухода за малышами онлайн. Если в прошлом году 17% опрошенных заявили о нежелании покупать такие товары в сети, то в 2021 году их доля сократилась до 12%. Спрос на товары для ухода за малышами в онлайне также вырос, в 2021 году их приобретают 21% онлайн-покупателей (год назад было 18%).

В целом же за последние 7 лет общая доля онлайн-покупателей выросла в 3 раза (с 17% в 2014 году). Покупки в интернете в 2021 году осуществляли 52% опрошенных в возрасте от 16 до 55 лет.

Самыми популярными товарами, покупаемыми россиянами онлайн, стали одежда и обувь (покупки в этой категории совершали 64% опрошенных) и средства личной гигиены (59%). Также 50% опрошенных хотя бы раз в год покупали продукты в онлайн-магазинах (год назад было 40%).