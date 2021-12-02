В Германии раскритиковали слова генсека НАТО об отсутствии у РФ сферы влияния

Слова генсека НАТО Йенса Столтенберга в адрес России демонстрируют тот факт, что намерения альянса перестали носить оборонительный характер. Об этом в четверг, 2 декабря, заявил «Известиям» депутат Европарламента от Германии Гуннар Бек.

«Заявления Столтенберга показывают, что намерения НАТО давно перестали носить оборонительный характер. После окончания холодной войны НАТО всё больше и больше рассматривает себя как расширенное военизированное крыло социально дегенеративной культурно-марксистской западной модели общества, которая направлена ​​на обеспечение прав ЛГБТ, мультикультурализма, неевропейской массовой миграции и чрезмерного феминизма по всему миру», — подчеркнул он.

По словам евродепутата, Запад больше не в состоянии сдержать обещание экономического процветания своему собственному народу.

Накануне Столтенберг заявил о неприемлемости самой мысли о том, что Россия может обладать сферой влияния. По его словам, подобные мысли означают признание, что Москва может контролировать действия своих соседей. В этот мир НАТО возвращаться не хочет, добавил Столтенберг, отметив, что альянс будет продолжать укреплять потенциал Грузии и Украины, стремящихся к членству в организации.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в беседе с «Известиями» указал на то, что НАТО использует предположения о «российской агрессии» против Украины, чтобы оправдать свое продвижение на восток. Он подчеркнул, что Россия неоднократно на всех возможных уровнях фиксировала отсутствие у нее каких-либо инициативных наступательных намерений на украинском направлении.

Со своей стороны глава МИД России Сергей Лавров заявил, что архитектура стратегической стабильности стремительно разрушается, в Европу возвращается кошмарный сценарий военного противостояния. Министр указал на неприемлемость стремления Североатлантического альянса превратить соседние с Россией страны в плацдарм противостояния с Москвой.

При этом 1 декабря президент РФ Владимир Путин предложил начать предметные переговоры с НАТО по вопросу нерасширения альянса на восток. Он также отметил, что Москве нужны юридические гарантии, поскольку западные коллеги «не выполняли взятые на себя соответствующие устные обязательства».

Глава государства отметил, что Москва не требует никаких особых условий, однако считает необходимым учитывать интересы России другими странами.

Комментируя данное предложение российского лидера, член комитета Европарламента по международным делам, немецкий депутат от партии «Альтернатива для Германии» Максимилиан Кра указал на то, что Путин вновь доказывает свою готовность к компромиссу.