Пятеро жителей Хабаровского края ожидают суда за серию подставных ДТП

В Хабаровске по обвинению в мошенничестве для получения страховки ожидают суда пятеро жителей краевого центра и пригорода. Об этом ИА AmurMedia сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Следствием установлено, что в период с августа 2018 года по сентябрь 2020-го обвиняемые в составе преступной группы совершили 14 эпизодов хищений и покушения на хищения денежных средств страховых компаний. Общая сумма ущерба составила 3,5 млн рублей.

Руководитель группы, 34-летний мужчина, заранее определял место действия и автомобили, которые будут использоваться в ДТП. С владельцами других машин он вступали в сговор. Следствие выявило причастность 10 граждан.

Расследование уголовного дела по ч. 2 ст. 159.5 УК РФ «Мошенничество в сфере страхования», ч. 3 ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» завершено. Материалы переданы в суд для рассмотрения.

16 ноября были названы самые распространенные виды мошенничества в автостраховании — инсценировка ДТП и фальсификация результатов технической экспертизы после дорожного происшествия.