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Подмосковных школьников научат разрабатывать игры

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Председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина рассказала, что в школах Московской области стартовал новый цикл проекта «Урок цифры», который продлится до 12 декабря. За это время 500 тыс. учащихся более тысячи школ региона научат разрабатывать игры. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

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Новые навыки смогут получить школьники из всех классов. Младшеклассники смогут попробовать себя в роли программистов, аниматоров и художников. Для учеников 5–8-х классов подготовили обучение тестированию игр и маркетингу, а также гейм-дизайну, отмечает телеканал «360».

Учащиеся 10–11-х классов попробуют себя в роли продюсеров игр, а также узнают о различных жанрах игровых проектов, платформах и стадиях жизни игры.

Проект «Урок цифры» — это цикл уроков информатики с практической тренировкой навыков программирования. На каждом из них дети изучают конкретную тему. Все уроки направлены на развитие цифровых знаний и навыков в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», пишет РИАМО.

13 ноября президент РФ Владимир Путин заявил, что успехи нынешних школьников определяют будущее России. В своем видеообращении к участникам проходящего в международном детском центре «Артек» в Крыму финала всероссийского конкурса «Большая перемена» (проект АНО «Россия — страна возможностей») глава государства отметил, что у финалистов конкурса будут успехи, а полученный при участии опыт «послужит твердой опорой».

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