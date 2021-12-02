Лукашенко заявил о фальсификации выборов президента Польши

Итоги президентской кампании в Польше были сфальсифицированы. Об этом 2 декабря заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Вы же знаете, как победил Дуда? Он не набрал 50% голосов, ему накрутили», — выразил уверенность белорусский лидер в интервью «РИА Новости».

Он назвал польскую оппозицию мощной, а политиков, находящихся у власти, — «выжившими из ума».

«Когда оппозиция поднялась после выборов, несколько тысяч голосов, меньше процента официально ему дали, чтобы его признать победителем», — прокомментировал он избрание Анджея Дуды президентом Польши.

Когда оппозиция вышла на улицы, американцы остановили проведения акций, продолжил Лукашенко. Польша, по его мнению, находится под внешним управлением, но делает это спокойно и тихо.

«Поэтому там большая часть общества не хотят драки с Белоруссией. Они от нас ничего плохого не видели. Они образумились сегодня, очухались, и они видят, что происходит и кто в этом виноват», — сказал президент Белоруссии.

Президентские выборы в Польше состоялись в прошлом году. Победу одержал глава Польши Анджей Дуда. Он набрал 51,03% голосов, а его оппонент от оппозиционной партии «Гражданская платформа» Рафал Тшасковски — 48,97%.

Второй тур президентских выборов в Польше состоялся 12 июля 2020 года. Первый тур прошел 28 июня.