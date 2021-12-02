Экс-замглавы Минпросвещения Раковой предъявили новое обвинение в мошенничестве

Экс-замглавы Минпросвещения Марине Раковой предъявили новое обвинение в мошенничестве. Об этом сообщили в МВД РФ 2 декабря.

По данным ведомства, ущерб по новому эпизоду уголовного дела составил 9 млн рублей.

«Сегодня следователем следственной части по расследованию организованной преступной деятельности Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве бывшему заместителю министра просвещения РФ Марине Раковой предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»)», — отметили в полиции.

Марину Ракову арестовали 7 октября. Она обвиняется в хищениях бюджетных средств в рамках реализации федерального проекта «Учитель года» национального проекта «Образование». Фигурантка пробудет под стражей до 6 декабря.

25 ноября суд перевел исполнительного директора «Московской высшей школы социальных и экономических наук» (Шанинки) Кристину Крючкову, арестованную 1 октября по делу Раковой о хищениях на госконтрактах, из СИЗО под домашний арест. Она сотрудничает со следствием и полностью признала вину по данному делу. Фигурантка дала показания против ректора Шанинки Сергея Зуева.

В тот же день Зуеву предъявили обвинение по делу о фиктивном трудоустройстве сотрудников Минпросвещения РФ в РАНХиГС.

Крючкову арестовали 1 октября. Она обвиняется в хищениях бюджетных средств в рамках реализации федерального проекта «Учитель года» национального проекта «Образование». По версии следствия, она участвовала в проекте, в котором выявили подделку отчетной документации.

19 ноября следователями ГУ МВД России по Москве было предъявлено обвинение Раковой, а также экс-заместителю гендиректора ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» Евгению Заку. Их обвинили по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение»).

По версии следствия, в 2018 году Ракова и Зак вступили в преступный сговор с директором Института общественных наук РАНХиГС Сергеем Зуевым. Фигуранты заключили подложные трудовые договоры между РАНХиГС и 12 сотрудниками Минпросвещения России для того, чтобы фиктивно их устроить в вуз.