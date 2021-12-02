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Чиновникам в Волгоградской области повысят зарплату на 15%

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Всем районам и городским округам Волгоградской области рекомендовано на 15% увеличить объем фонда оплаты труда муниципальных служащих в 2022 году. Повышение зарплат чиновников заложено в бюджет региона, который приняла облдума.

Как сообщает портал «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на документ, об увеличении фонда оплаты труда госслужащих сказано в ст. 59 закона о бюджете. Согласно тексту, с 1 января 2022 года в Волгоградской области на 4% прибавят в весе оклады госслужащих областного уровня. Муниципальным чиновникам решили повысить зарплаты сразу на 15%. Формально это рекомендованная мера — муниципальным образованиям только советуют побольше платить своим служащим.

Работникам сельских и поселковых советов в Оренбургской области повысят зарплату. Это поручение губернатора Дениса Паслера. Планируется, что повышение коснется 800 сотрудников. Причем у 370 специалистов зарплата вырастет почти на 20%, у 280 планируется повышение до 15%, у 150 работников — до 10%. Сегодня средняя заработная плата специалистов администраций малочисленных сельских поселений — от 17 до 25 тыс. рублей. Повышение запланировано провести в течение 2022 года — к концу года средняя зарплата у работников составит не менее 27 тыс. рублей.

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