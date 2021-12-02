Прямой эфир
Общество
Путин назвал общей болью России трагедию на шахте в Кузбассе
Общество
Попова сообщила о введении в РФ карантина для прибывающих из ряда стран Африки
Политика
Лавров заявил о готовности РФ к поиску баланса интересов в отношениях с США
Общество
Путин призвал ужесточить ответственность за нарушения безопасности на шахтах
Общество
В ГД оценили новый алгоритм получения медотвода от вакцинации COVID-19 в Москве
Общество
Экс-замглавы Минпросвещения Раковой предъявили новое обвинение в мошенничестве
Мир
ЕС принял пятый пакет санкций против Белоруссии из-за миграционного кризиса
Общество
Попова назвала гипотезой возможное «самоуничтожение» коронавируса в Японии
Политика
Путин поручил выделить 58 млн рублей на выплаты защитникам Севастополя
Мир
В Индии обнаружили штамм коронавируса «Омикрон»

Похолодание до –15 градусов прогнозируют в Омской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Синоптики прогнозируют понижение температуры воздуха в ближайшие дни в Омской области. К выходным похолодает до –15 градусов.

По данным Обь-Иртышского УГМС, 3 декабря температура воздуха в дневные часы поднимется до +1 градуса. В регионе пройдет дождь, переходящий в снег, местами образуется гололедица. Скорость ветра будет достигать 13–17 м/с. Об этом пишет ИА «Город55».

Похолодание начнется в субботу, 4 декабря. Температура воздуха ночью понизится до –15 градусов, днем ожидается около –6 градусов. Осадки в виде снега пройдут в ночные часы, днем образуется гололедица.

5 декабря температура опустится до –14 градусов ночью, но днем поднимется до +1 градуса. Синоптики прогнозируют мокрый снег и усиление ветра до 14 м/с.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021