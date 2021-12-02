Похолодание до –15 градусов прогнозируют в Омской области

Синоптики прогнозируют понижение температуры воздуха в ближайшие дни в Омской области. К выходным похолодает до –15 градусов.

По данным Обь-Иртышского УГМС, 3 декабря температура воздуха в дневные часы поднимется до +1 градуса. В регионе пройдет дождь, переходящий в снег, местами образуется гололедица. Скорость ветра будет достигать 13–17 м/с. Об этом пишет ИА «Город55».

Похолодание начнется в субботу, 4 декабря. Температура воздуха ночью понизится до –15 градусов, днем ожидается около –6 градусов. Осадки в виде снега пройдут в ночные часы, днем образуется гололедица.

5 декабря температура опустится до –14 градусов ночью, но днем поднимется до +1 градуса. Синоптики прогнозируют мокрый снег и усиление ветра до 14 м/с.