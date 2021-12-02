Дорожки появятся на склоне Музея истории космонавтики в Калуге

В Калуге продолжают благоустраивать склон Государственного музея истории космонавтики. Сейчас на склоне музея оборудуют пешеходные дорожки.

Городской голова Дмитрий Денисов на своей странице в соцсетях написал, что перед рабочими поставлена задача сделать дорожки максимально удобными и безопасными. До наступления холодов специалисты проложили кабель освещения и установили закладные детали фонарей. Кроме того, они уложили новый асфальт на участке дороги от лестницы до старого пирса, пишет газета «Весть».

Ранее сообщалось, что склон музея благоустроен на 75%. Проложены подземные коммуникации, завершены работы по подсушке и укатке грунта, обустроен дренаж и засеяны травой газоны.