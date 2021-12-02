Движение самокатов ограничат в ряде районов Тюмени

В Тюмени ввели ограничения движения для электросамокатов. Соответствующее постановление подписал глава города Руслан Кухарук.

Компании, предоставляющие самокаты в аренду, должны программно или аппаратно ограничить скорость транспортных средств до 25 км/ч. Об этом сообщает портал «Наш город». Кроме того, в Тюмени предусмотрены «медленные зоны», где скорость самоката не должна превышать 15 км/ч. К таким отнесли места массового скопления людей, скверы, парки, набережные, подземные и надземные пешеходные переходы, автомобильные мосты. Придется снизить скорость самокатов в тех местах, где ранее уже наблюдались происшествия с транспортными средствами.

К зонам запрета эксплуатации самокатов отнесли исторические и культурные памятники, пешеходные зоны и общественные территории без велодорожек, ширина которых не превышает 1,5 м.

Аренду самокатов запрещено осуществлять в арках зданий, на узких тротуарах и остановках.